Palit сообщила о доступности видеокарты Palit GeForce GTX 1650 KalmX

14 апреля 2020, 9:45

Palit Microsystems Ltd, ведущий производитель видеокарт, сообщает о начале продаж новой модели видеокарты в серии KalmX – GeForce GTX 1650.



Palit GeForce GTX 1650 KalmX с пассивным охлаждением и продвинутой мощной архитектурой Turing обеспечивает высокую производительность при полностью бесшумном использовании видеокарты.

Особенности Palit GeForce GTX 1650 KalmX:

• Первый пассивный кулер для GTX 1650 на рынке;

• Две никелированных тепловые трубки;

• Никелированные ребра радиатора с высокой площадью оребрения;

• Медное основание радиатора для лучшего теплоотвода от графического процессора к радиатору;

• Не требуется внешнее питание, возможно использование в компактных ПК;

• Доступная видеокарта серии GTX, отличное соотношение цена-производительность;

• Использование лучших компонентов.



Palit GeForce GTX 1650 обеспечивает отличную графическую производительность с отмеченной наградами архитектурой NVIDIA Turing. Просто обновите свой компьютер и получите производительность в игровых приложениях, до 2 раз превышающую аналогичный показатель для GeForce GTX 950 и на 70% для GeForce GTX 1050. Современная архитектура потоковых процессоров с более высокой производительностью вычислительных шейдеров эфективнее обрабатывает сложную игровую графику, что повышает быстродействие, улучшает качество изображения и обеспечивает новые уровни геометрической сложности. Потребление видеокарты Palit GeForce GTX 1650 составляет 75 Вт, что в 1.4 раза превышает энергоэффективность графических процессоров предыдущего поколения и обеспечивает высокую производительность при полном отсутствии шума в играх.