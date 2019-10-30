Palit представляет новую серию графических ускорителей GeForce GTX 16 SUPER

30 октября 2019, 15:15

Компания Palit Microsystems Ltd, ведущий производитель видеокарт, представляет видеокарты серий GeForce GTX 1660 SUPER и GTX 1650 SUPER, базирующиеся на основе революционной архитектуры NVIDIA Turing, отмеченной многочисленными наградами.

Серия GeForce GTX 1660 SUPER на 20% производительнее GTX1660 и в 1,5 раза быстрее GTX 1060 6 ГБ предыдущего поколения. GeForce® GTX 1650 SUPER™ оснащается сверхбыстрой памятью GDDR6, которая на 50% быстрее, чем у стандартной GTX 1650, и в 2 раза быстрее, чем у GTX 1050 предыдущего поколения. Все это позволяет обеспечить новые преимущества в производительности для любителей компьютерных игр.

Совместно с анонсом GeForce GTX 1660 SUPER и GTX 1650 SUPER компания Palit представляет видеокарты серий GamingPro и StormX. Серия GamingPro имеет два вентилятора и обладает LED-подсветкой в верхней части видеокарты. Серия StormX спроектирована в форм-факторе mini-ITX, который идеально подходит для использования в небольших корпусах. Применение 10 см вентилятора обеспечивает эффективное охлаждение за счет создания мощного воздушного потока с высоким давлением воздуха.



В GTX16 SUPER серий GamingPro и StormX используются сборки DrMOS, которые обеспечивают эффективность подсистемы питания при низком уровне шума и уменьшении тепловыделения.

Пришло время апгрейда вашего ПК для повышения производительности, которая будет востребована не только в современных популярных играх, но и в более требовательных будущих игровых приложениях!Продажи Palit GeForce GTX 1660 SUPER уже начались.