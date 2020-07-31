Palit представляет новую серию видеокарт – GeForce GTX 1650 SUPER GamingPro

31 июля 2020, 15:15

Palit представляет видеокарты GeForce GTX 1650 SUPER на базе архитектуры Turing серии GamingPro, дополняющие линейку видеокарт GeForce GTX 1650 SUPER - GP OC, GP.

Видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER серии GamingPro дебютируют с 4GB видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 12 Gbps с 128-bit интерфейсом с революционной графической производительностью отмеченной наградами архитектуры NVIDIA Turing™ и системой охлаждения новой конструкции.

Новая конструкция системы охлаждения серии GeForce GTX 1650 SUPER GP поддерживает технологию 0db Tech с включением вентиляторов при температуре графического процессора свыше 60 ℃. Видеокарты бесшумны в мультимедийных приложениях, при обычном использовании и даже в условиях легкой игровой нагрузки. Серия Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP также идеально подходит для компактных mini-ITX корпусов.Видеокарты Palit GeForce GTX 1650 SUPER GP имеют 2 DisplayPort +1 HDMI и 6-pin разъём дополнительного питания.Новые видеокарты уже поступили в продажу.