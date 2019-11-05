MSI представляет видеокарты серии GeForce GTX 16 SUPER

5 ноября 2019, 13:15

MSI представляет новые модели на базе графического процессора NVIDIA с микроархитектурой Turing.

Видеокарты MSI серии GeForce GTX 16 SUPER оснащены великолепными системами охлаждения, которые позволяют использовать их на повышенных частотах с целью увеличения игровой производительности.

Наилучшими охлаждением и скоростью может похвастать модели Gaming, а Ventus XS – это внушительный внешний вид и надежный кулер с двумя вентиляторами. Все эти продукты подарят геймерам невероятные впечатления от компьютерных игр. Полноценную продуктовую линейку дополняют компактные модели AERO ITX, делающие всю мощь микроархитектуры Turing доступной для владельцев маленьких компьютеров. Модели GAMING, VENTUS XS и AERO ITX будут доступными с графическими процессорами GeForce GTX 1660 SUPER и GeForce GTX 1650 SUPER в различных вариациях.



Видеокарты MSI GeForce GTX 16 SUPER GAMING используют культовый кулер Twin Frozr седьмого поколения, уже заслуживший множество наград за свою эффективность на моделях серии RTX 20 и GTX 16. В нем применена пара запатентованных вентиляторов TORX 3.0 с крыльчаткой, сочетающей в себе преимущества двух типов лопастей, при этом традиционные лопасти с обновленной формой фокусируют воздушный поток, создавая повышенное статическое давление при меньшем уровне шума. Оптимизированный радиатор также способствует снижению температуры и эффективной работе устройства. В дизайне новых моделей серии Gaming черный цвет сочетается с серым цветом оружейного металла. На этом фоне ярко блистает полноцветная подсветка Mystic Light, которая настраивается и синхронизируется с подсветкой других компонентов через приложение MSI Dragon Center.



Выполненные в модных черно-серебристых цветах видеокарты MSI GeForce GTX 16 SUPER VENTUS XS представляют собой уменьшенную версию обычных моделей серии VENTUS. В проверенной временем системе охлаждения применяются два вентилятора TORX 2.0, значительно повышающие ее общую эффективность. Улучшенному отводу тепла также способствуют тепловые трубки, непосредственно контактирующие с графическим процессором. На обратной стороне видеокарты находится усилительная пластина, которая не только делает устройство прочнее, но и придает ему классный внешний вид.



Будучи всего 178 мм в длину, видеокарты GTX 16 SUPER AERO ITX ничуть не уступают по производительности своим более крупным аналогам. В сочетании с материнской платой MSI Z390I GAMING EDGE AC они станут идеальным выбором для миниатюрных игровых компьютеров и HTPC-решений. Для подобных систем тишина является немаловажным фактором, поэтому данные модели оснащены эффективным кулером, который состоит из одиночного высокопроизводительного вентилятора, установленного на компактный радиатор с тепловыми трубками. Все это покрыто стильным черно-белым кожухом с карбоновыми элементами.



MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. С ее помощью можно получить дополнительный прирост производительности – причем совершенно бесплатно!



MSI Dragon Center – это новое приложение, разрабатываемое с целью объединения всех утилит MSI для компьютеров, их компонентов и периферийных устройств. В нем имеется геймерский режим, в котором осуществляется моментальная оптимизация под игры различных узлов системы, включая твердотельный накопитель, монитор, сетевой адаптер. В будущем приложение будет развиваться, вбирая в себя все больше полезных для геймеров функций.



Ожидается, что видеокарты серии MSI GeForce® GTX 1660 SUPER™ станут доступными 29 октября 2019 года, а видеокарты серии MSI GeForce® GTX 1650 SUPER™ – 22 ноября 2019 года.