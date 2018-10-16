MSI представляет оригинальные видеокарты на базе GeForce RTX 2070

16 октября 2018, 16:15

Будучи самым популярным в мире производителем игровых видеокарт, компания MSI с гордостью представляет широкую линейку моделей на базе нового графического процессора NVIDIA с микроархитектурой Turing.

Видеокарты MSI серии GeForce RTX 2070 оснащены революционными системами охлаждения, которые позволяют использовать их на повышенных частотах с целью увеличения игровой производительности. Наилучшим охлаждением могут похвастать модели GAMING Z и DUKE. Модель ARMOR – это внушительный внешний вид и надежный кулер с двумя вентиляторами, а модель AERO использует радиальный вентилятор, с помощью которого горячий воздух выбрасывается за пределы компьютерного корпуса.



Серия Gaming переходит на графические процессоры RTX 2070, используя культовый кулер Twin Frozr 7го поколения. В нем применена пара 10-сантиметровых вентиляторов TORX 3.0 с крыльчаткой, сочетающей в себе преимущества обычных и дисперсионных лопастей: традиционные лопасти с обновленной формой фокусируют воздушный поток, создавая повышенное статическое давление при меньшем уровне шума. Оптимизированный с точки зрения аэродинамики радиатор также способствует снижению температуры и эффективной работе устройства. В дизайне новой модели серии GAMING черный цвет сочетается с серым цветом оружейного металла. На этом фоне ярко блистает полноцветная подсветка, которая настраивается и синхронизируется с подсветкой других компонентов через приложение Mystic Light.



Обладая большим кулером с тремя вентиляторами, модель DUKE нацелена на пользователей, для которых приоритетом является мощное охлаждение. В ней воплощены некоторые инженерные решения, используемые в серии GAMING. Три вентилятора TORX 2.0 с двойными шарикоподшипниками гарантируют надежное охлаждение видеокарты в течение многих лет.



Видеокарты MSI всегда отличались отличным охлаждением, и модель MSI GeForce RTX 2070 ARMOR 8G OC продолжает эту традицию, приправляя ее мотивами из жанра «тяжелый металл». Новый кулер Armor 2X оснащается двумя вентиляторами TORX 2.0, обеспечивающими сконцентрированный воздушный поток с повышенным давлением, а его основание, изготовленное из никелированной меди, быстро отводит тепло от графического чипа с помощью высокоэффективных тепловых трубок. Благодаря технологии Zero Frozr под низкой нагрузкой, например при просмотре веб-сайтов или запуске простых игр, вентиляторы полностью останавливаются, делая видеокарту бесшумной. Впервые в серии Armor на обратную сторону устройства устанавливается усилительная пластина, а видеокарта в целом оснащается встроенной подсветкой Mystic Light, чей цвет можно выбирать из обширной палитры в миллионы оттенков, пользуясь эксклюзивным приложением MSI Mystic Light.



Изящная видеокарта MSI GeForce RTX 2070 AERO 8G, выполненная в черном цвете с зелеными акцентами, будет великолепно смотреться в любой компьютерной конфигурации. Устройства серии AERO оснащаются радиальным вентилятором, который выбрасывает горячий воздух наружу через вентиляционное отверстие в задней части кулера, что обеспечивает пониженную температуру остальных компонентов, находящихся внутри системного блока. Таким образом, они будут идеальным выбором для тесных корпусов с ограниченной вентиляцией.