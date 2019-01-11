MSI представляет оригинальные видеокарты на базе GeForce RTX 2060

11 января 2019, 10:45

MSI представляет линейку моделей на базе нового графического процессора NVIDIA с микроархитектурой Turing.

Видеокарты MSI серии GeForce RTX 2060 оснащены передовыми системами охлаждения, которые позволяют использовать их на повышенных частотах с целью увеличения игровой производительности. Наилучшим охлаждением может похвастать модель Gaming, а модель Ventus – это внушительный внешний вид и надежный кулер с двумя вентиляторами. Оба продукта обеспечат геймерам невероятные впечатления от компьютерных игр.



Как и модель GeForce RTX 2070 GAMING, видеокарта GeForce RTX 2060 GAMING использует культовый кулер Twin Frozr седьмого поколения. В нем применена пара 9-сантиметровых вентиляторов TORX 3.0 с крыльчаткой, сочетающей в себе преимущества обычных и дисперсионных лопастей: традиционные лопасти с обновленной формой фокусируют воздушный поток, создавая повышенное статическое давление при меньшем уровне шума. Оптимизированный радиатор также способствует снижению температуры и эффективной работе устройства. В дизайне новой модели серии Gaming черный цвет сочетается с серым цветом оружейного металла. На этом фоне ярко блистает полноцветная подсветка, которая настраивается и синхронизируется с подсветкой других компонентов через приложение Mystic Light.



Выполненная в модных черно-серебристых цветах видеокарта MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 6G OC придется по вкусу всем геймерам и моддерам, которые ищут нечто уникальное. В обновленной системе охлаждения применяются два вентилятора TORX 2.0, значительно повышающие ее общую эффективность. Улучшенному отводу тепла также способствуют тепловые трубки, непосредственно контактирующие с графическим процессором.



Будучи всего 175 мм в длину, модель AERO ITX ничуть не уступает по производительности своим более крупным аналогам. В сочетании с материнской платой MSI Z390I GAMING EDGE AC она станет идеальным выбором для миниатюрных игровых систем и HTPC-решений. Для компактных компьютеров тишина является немаловажным фактором, поэтому данная модель оснащена эффективным кулером, который состоит из одиночного высокопроизводительного вентилятора, установленного на оптимизированной формы радиатор с двумя тепловыми трубками. Все это покрыто стильным черно-белым кожухом с карбоновыми элементами.



MSI Dragon Center – это новое приложение, разрабатываемое с целью объединения всех утилит MSI для компьютеров, их компонентов и периферийных устройств. Для видеокарт серий MSI Gaming и Sea Hawk с его помощью можно быстро выбирать режим работы: разогнанный или бесшумный. Также в MSI Dragon Center имеется геймерский режим, в котором осуществляется моментальная оптимизация под игры различных компонентов компьютера, включая твердотельный накопитель, монитор, сетевой адаптер. В будущем приложение будет развиваться, вбирая в себя все больше полезных для геймеров функций.



MSI Afterburner – это самая известная и широко используемая утилита для разгона видеокарты. Она предоставляет полный контроль над устройством и позволяет отслеживать все ключевые параметры системы в режиме реального времени. В новейшей версии утилиты MSI Afterburner для видеокарт серии GeForce RTX™ 20 имеется специальный разгонный сканер OC Scanner, который осуществляет автоматический поиск наиболее высоких настроек, при которых устройство будет работать стабильно. Прирост производительности в результате такого разгона поможет увеличить частоту кадров в игре, причем совершенно бесплатно!



Планируется, что новые видеокарты MSI на базе графических процессоров GeForce RT 2060 появятся в продаже 15 января 2019 года. Доступность конкретных моделей зависит от региона.