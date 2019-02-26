MSI представляет видеокарты серии GeForce GTX 1660 Ti

26 февраля 2019, 12:45

Будучи самым популярным в мире производителем игровых видеокарт, компания MSI с гордостью представляет новые модели на базе графического процессора NVIDIA с микроархитектурой Turing.

Видеокарты MSI серии GeForce GTX 1660 Ti оснащены великолепными системами охлаждения, которые позволяют использовать их на повышенных частотах с целью увеличения игровой производительности. Наилучшими охлаждением и скоростью может похвастать модель GAMING, а модели ARMOR и VENTUS – это внушительный внешний вид и надежный кулер с двумя вентиляторами. Полноценную продуктовую линейку дополняет компактная модель AERO ITX, делающая всю мощь микроархитектуры Turing доступной для владельцев маленьких компьютеров.

Видеокарта GeForce GTX 1660 Ti GAMING использует культовый кулер Twin Frozr седьмого поколения, заслуживший множество наград за свою эффективность на моделях RTX 20-й серии. В нем установлена пара запатентованных вентиляторов TORX 3.0 с крыльчаткой, сочетающей в себе преимущества двух типов лопастей, при этом традиционные лопасти с обновленной формой фокусируют воздушный поток, создавая повышенное статическое давление при меньшем уровне шума. Оптимизированный радиатор также способствует снижению температуры и эффективной работе устройства. В дизайне новой модели серии GAMING черный цвет сочетается с серым цветом оружейного металла. На этом фоне ярко блистает полноцветная подсветка, которая настраивается и синхронизируется с подсветкой других компонентов через приложение Mystic Light.Видеокарты MSI всегда отличались отличным охлаждением, и модель MSI GeForce GTX 1660 Ti ARMOR 6G OC продолжает эту традицию, приправляя ее мотивами жанра «тяжелый металл». Кулер Armor 2X оснащается двумя вентиляторами TORX 2.0, обеспечивающими сконцентрированный воздушный поток с повышенным давлением, и быстро отводит тепло от графического чипа с помощью тепловых трубок с технологией прямого контакта. Благодаря технологии Zero Frozr под низкой нагрузкой, например при просмотре веб-сайтов или запуске простых игр, вентиляторы полностью останавливаются, делая видеокарту бесшумной.Выполненная в модных черно-серебристых цветах видеокарта MSI GeForce GTX 1660 Ti VENTUS XS 6G OC представляет собой уменьшенную версию обычных моделей серии VENTUS. В обновленной системе охлаждения применяются два вентилятора TORX 2.0, значительно повышающие ее общую эффективность. Улучшенному отводу тепла также способствуют тепловые трубки, непосредственно контактирующие с графическим процессором. На обратной стороне видеокарты находится усилительная пластина, которая не только делает устройство прочнее, но и придает ему классный внешний вид.Будучи всего 178 мм в длину, видеокарта GTX 1660 Ti AERO ITX ничуть не уступает по производительности своим более крупным аналогам. В сочетании с материнской платой MSI Z390I GAMING EDGE AC она станет идеальным выбором для миниатюрных игровых компьютеров и HTPC-решений. Для миниатюрных систем тишина является немаловажным фактором, поэтому данная модель оснащена эффективным кулером, который состоит из одиночного высокопроизводительного вентилятора, установленного на компактный радиатор с тепловыми трубками. Все это покрыто стильным черно-белым кожухом с карбоновыми элементами.