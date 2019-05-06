MSI представляет видеокарты серии GeForce GTX 1650

6 мая 2019, 11:15

Компания MSI с гордостью представляет новые модели на базе графического процессора GeForce GTX GTX 1650 с микроархитектурой Turing.

Отличаясь сбалансированными характеристиками по скорости, энергопотреблению и цене, чип GeForce GTX 1650 воплощает все инновации микроархитектуры Turing, в том числе одновременное выполнение целочисленных вычислений и вычислений с плавающей запятой, технологию адаптивного шейдинга и унифицированную архитектуру памяти с увеличенным кэшем первого уровня.



Видеокарты MSI серии GeForce GTX 1650 оснащены великолепными кулерами, которые позволяют использовать их на повышенных частотах с целью увеличения игровой производительности. Наилучшими охлаждением и скоростью может похвастать модель Gaming, а модель Ventus – это внушительный внешний вид и надежный кулер с двумя вентиляторами. Обе они подарят геймерам невероятные впечатления от компьютерных игр. Полноценную продуктовую линейку дополняет компактная модель AERO ITX, делающая всю мощь микроархитектуры Turing доступной для владельцев маленьких компьютеров.



GeForce GTX 1650 GAMING X 4G

Видеокарта GeForce GTX 1650 GAMING использует культовый кулер Twin Frozr 7, заслуживший признание геймеров и энтузиастов за свою эффективность. В нем применена пара запатентованных вентиляторов TORX 3.0 с крыльчаткой, сочетающей в себе преимущества двух типов лопастей, при этом традиционные лопасти с обновленной формой фокусируют воздушный поток, создавая повышенное статическое давление при меньшем уровне шума. Оптимизированный радиатор также способствует снижению температуры и эффективной работе устройства. В дизайне новой модели серии Gaming черный цвет сочетается с серым цветом оружейного металла. На этом фоне ярко блистает подсветка, которая настраивается и синхронизируется с подсветкой других компонентов через приложение Dragon Center.



GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC

Выполненная в модных черно-серебристых цветах видеокарта MSI GeForce GTX 1650 VENTUS XS 4G OC представляет собой уменьшенную версию обычных моделей серии VENTUS. В обновленной системе охлаждения применяются два вентилятора, значительно повышающие ее общую эффективность. Улучшенному отводу тепла также способствуют тепловые трубки, непосредственно контактирующие с графическим процессором. На обратной стороне видеокарты находится усилительная пластина, которая не только делает устройство прочнее, но и придает ему первоклассный внешний вид.



GeForce GTX 1650 AERO ITX 4G OC

Будучи всего 170 мм в длину, видеокарта GTX 1650 AERO ITX ничуть не уступает по производительности своим более крупным аналогам. В сочетании с материнской платой MSI Z390I GAMING EDGE AC она станет идеальным выбором для миниатюрных игровых компьютеров и HTPC-решений. Для подобных систем тишина является немаловажным фактором, поэтому данная модель оснащена эффективным кулером, который состоит из одиночного высокопроизводительного вентилятора, установленного на компактный радиатор с тепловыми трубками. Все это покрыто стильным черно-белым кожухом с карбоновыми элементами.



MSI DRAGON CENTER

MSI Dragon Center – это новое приложение, разрабатываемое с целью объединения всех утилит MSI для компьютеров, их компонентов и периферийных устройств. Для игровых видеокарт MSI с его помощью можно быстро выбирать режим работы: разогнанный или бесшумный. Также в MSI Dragon Center имеется геймерский режим, в котором осуществляется моментальная оптимизация под игры различных компонентов компьютера, включая твердотельный накопитель, монитор, сетевой адаптер. В будущем приложение будет развиваться, вбирая в себя все больше полезных для геймеров функций.