NVIDIA Turing в основе более чем 80 новых ноутбуков с GPU GeForce GTX 16xx

24 апреля 2019, 10:15

NVIDIA представила графические процессоры GeForce GTX 1660 Ti и 1650 на базе архитектуры Turing для ноутбуков.

Представленные GPU значительно повысят производительность и энергоэффективность систем в современных играх. Начиная с сегодняшнего дня, ведущие производители ноутбуков выводят на рынок более 80 моделей на базе новейших GPU GeForce.



«Геймерам доступен впечатляющий спектр быстрых, экономичных и тонких ноутбуков на базе GPU GeForce RTX и GTX с архитектурой Turing, - говорит Марк Аэверманн (Mark Aevermann), директор по продуктам в NVIDIA. – Для десятков миллионов владельцев старых ноутбуков появление GeForce-ноутбуков на 16-ой серии – это отличный момент для перехода на новое оборудование. Он позволит игрокам получить высокую частоту смены кадров в своих любимых играх».



Владельцы ноутбуков 4-хлетней давности почувствуют огромный прирост производительности. В ноутбуках с GeForce GTX 1660 Ti используются новейшие технологии, повышающие производительность в играх до 4 раз по сравнению с GeForce GTX 960M.



Геймеры смогут играть с производительностью 100 fps в 1080p в таких популярных играх, как Fortnite, PUBG и Apex Legends.



«Согласно нашим исследованиям, пользователи все больше и больше времени исграют на ноутбуках. Доступность новых производительных ноутбуков станет серьезным стимулом для покупки новых систем, которые улучшат качество и комфорт игрового процесса, - говорит Боб О’Доннелл (Bob O’Donnell), президент и главный аналитик TECHnalysis Research. - Производители отвечают на запрос пользователей совершенствованием разных аспектов ноутбуков – от толщины до общей и графической производительности, как, например, в новой линейке с GeForce».

В игровых ноутбуках серии GeForce GTX 16 доступны все преимущества шейдерных инноваций графической архитектуры NVIDIA Turing 12-го поколения, включая параллельное исполнение целочисленных операций и операций с плавающей точкой, унифицированную архитектуру кэша с утроенным объемом L1 по сравнению с Pascal и повышение производительности за счет адаптивного шейдинга.Архитектура Turing выполняет в 1.5 раза больше инструкций за такт и в 1.4 раза более экономична по сравнению с предшественницей NVIDIA Pascal, которая в свое время задала стандарт энергоэффективных ноутбуков. В результате, при энергопотреблении в 60 Вт ноутбуки с GTX 1660 Ti обладают лучшей удельной производительностью в своем классе.

Отличительные особенности ноутбуков с новейшими GPU серии GTX 16 (в зависимости от конфигурации):



● дизайн Max-Q — инновационный подход к созданию самых тонких, быстрых и тихих игровых ноутбуков. Max-Q – это идеальный баланс игровых возможностей GeForce и толщины. Лучшие модели этой категории отличает толщина менее 20 мм, тонкие рамки, дисплеи 144Гц и мощные батареи.



● Технология NVIDIA Optimus — время работы от батареи вдвое дольше, без шума и перегрева.



● WhisperMode(2) — позволяет ноутбукам работать намного тише. Вы также можете настраивать графические настройки для оптимальной экономичности.



● NVIDIA Highlights — автоматическая запись лучших игровых моментов. Свыше 40 игр уже поддерживают NVIDIA Highlights, включая Metro Exodus, Fortnite, PUBG, War Thunder, Shadow of the Tomb Raider, Ring of Elysium, Escape from Tarkov, Hitman 2, Kingdom Come: Deliverance, Hunt: Showdown, Final Fantasy XV и Tekken 7.



● NVIDIA Ansel — создание захватывающих внутриигровых фотографий. Более 70 игр уже поддерживают Ansel, включая Metro Exodus, Battlefield V, Hitman 2, Shadow of the Tomb Raider, For Honor, Star Wars: Battlefront II и Final Fantasy XV. Геймеры могут делиться своими фотографиями и участвовать в ежемесячных конкурсах «Shot with GeForce».



● Процессор Intel Core 9-го поколения.