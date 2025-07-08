Білорусь готує компактну ППО проти дронів

8 июля 2025, 15:45

Білорусь показала концептуально нову антидронну систему, яка поєднує чотири дрони-перехоплювачі та шість великих патронів — ймовірно, 12,7 мм калібру.



Це перша спроба створити ультралегку систему ближньої ППО проти FPV-дронів і баражуючих боєприпасів.

Суть системи — мультиінструментальність: дрони виявляють і фізично збивають ворожі БПЛА, тоді як патрони виступають як “останній рубіж”. Комплекс має оптичний модуль виявлення цілей, що дозволяє працювати автономно, без глибокої інтеграції в мережеву ППО.Фактично — це спроба створити дешеву, автономну ППО для точкової охорони складів, штабів і батарей “Геранів”, які не можуть постійно прикриватися “Панцирами” чи РЕБ.Росія має схожий аналог — дрон “Ёлка”, але він поступається за кількістю боєприпасів та можливістю перехоплення кількох цілей одразу. Обидві системи підходять під формулу “гнучка охорона тилу”, де ефективність залежить не лише від боєприпасу, а й від алгоритмів виявлення.