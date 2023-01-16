Ізраїль передасть Україні системи розумного сповіщення про дрони та ракети

16 января 2023, 16:15

Як повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, ймовірно, що країна отримає ізраїльські технології найближчим часом.



"Продовжується робота з передачі ізраїльських технологій, пов'язаних з розумним оповіщенням про ракети і дрони. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що через деякий час ми отримаємо її повністю", - сказав він.