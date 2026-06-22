Французька компанія Alta Ares виготовлятиме в Україні дрони-перехоплювачі

22 июня 2026, 13:45

Alta Ares спільно з українськими інженерами розробляє два дрони-перехоплювачі: X-LOCK вертикального зльоту та BLACK BIRD літакового типу.



BLACK BIRD призначений для автономного перехоплення та ураження цілей на середніх і великих дистанціях. X-LOCK забезпечує автономне перехоплення загроз на коротких і середніх дистанціях.