Українські цивільні об'єкти від "Шахедів" захищатимуть українські дрони

9 февраля 2023, 12:45

Бойові дрони сконструйовані українськими інженерами спеціально для знищування ворожої техніки: від танків та БМП до безпілотників.

На фото найбільший з них — це “Spire” — наша вітчизняна розробка, яка збиває "Шахеди". Він вже пройшов перші випробування, й зовсім скоро ці ударні квадрокоптери передадуть пілотам-операторам для захисту об’єктів інфраструктури по всій Україні. В достатній кількості такі FPV-дрони можуть підсилити українську ППО.Розробку бойових дронів профінансував український підприємець та меценат Андрій Мацола."Продовжуємо робити все, що від нас залежить, для захисту нашої країни й найшвидшої перемоги," - прокоментував він.