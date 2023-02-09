Українські цивільні об'єкти від "Шахедів" захищатимуть українські дрони

Бойові дрони сконструйовані українськими інженерами спеціально для знищування ворожої техніки: від танків та БМП до безпілотників.
На фото найбільший з них — це “Spire” — наша вітчизняна розробка, яка збиває "Шахеди". Він вже пройшов перші випробування, й зовсім скоро ці ударні квадрокоптери передадуть пілотам-операторам для захисту об’єктів інфраструктури по всій Україні. В достатній кількості такі FPV-дрони можуть підсилити українську ППО.
Розробку бойових дронів профінансував український підприємець та меценат Андрій Мацола.
"Продовжуємо робити все, що від нас залежить, для захисту нашої країни й найшвидшої перемоги," - прокоментував він.