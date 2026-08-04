В Казахстане обнаружили древнейшую мечеть времен Золотой Орды

4 августа 2026, 11:15

В Туркестанской области археологи обнаружили на территории средневекового городища Отырар остатки мечети, относящейся ко второй половине XIII–XIV вв.

По словам исследователей, это самая древняя из найденных в Отыраре мечетей. Еще одной уникальной находкой стала мощеная камнем улица, ведущая к мечети.

Подобных сооружений ранее в Отыраре не находили. Археологи также обнаружили кирпичную лестницу XV–XVI веков, свидетельствующую, что улица использовалась на протяжении нескольких столетий. По мнению ученых, эти находки подтверждают роль Отырара как одного из крупных торговых центров Великого шелкового пути.