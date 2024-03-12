В Саудовской Аравии открыта первая в мире мечеть, напечатанная на 3D-принтере

Саудовская Аравия стала первой страной в мире, построившей мечеть с использованием технологии 3D-печати. На полное строительство мечети общей площадью 5.600 кв.м ушло полгода.
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