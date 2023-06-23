В Узбекистане обнаружены руины древнего города

23 июня 2023, 14:15

Археологи обнаружили в Самаркандской области Узбекистана руины древнего города.



Точная дата возникновения города устанавливается. Ученые предполагают, что его расцвет пришелся на VIII-VII вв. до нашей эры, сообщает орреспондент Podrobno.uz.

Город располагался на одном из маршрутов Великого шелкового пути. Он получил расцвет благодаря согдийским торговцам, которые занимались доставкой товаров из Китая в Европу и обратно. В центре городища обнаружен сохранившийся мемориальный комплекс, а на его руинах керамические предметы и монеты с согдийскими надписями.Согдийцы - исторический народ иранского происхождения, чья родина, Согдиана, находилась в центре нескольких маршрутов, расположенных в современном Узбекистане и Таджикистане. Они использовали возможности Шелкового пути, развивая торговое общество, которое получало большую прибыль от торговли между Китаем и другими частями Азии.