В Кашкадарьинской области Узбекистана найдены руины поселка времен Тамерлана

24 августа 2023, 10:15

Во время раскопок найдены 4 комнаты.

Как оказалось, село, расположенное на месте этого памятника, находилось на караванном пути из крупнейшего города Кашкадарьинской области страны Карши в один из древнейших городов Узбекистана Бухару.

Люди здесь проживали в XIII-XIV веках. Площадь сохранившихся остатков деревни составляет 30 гектаров. Среди находок есть глазурованная керамика, металлические хозяйственные предметы и другие редкие экземпляры.

Амир Тимур, известный также как Тамерлан - основатель и первый правитель великой империи Тимуридов. Тимур взял под свой контроль большую часть Средней Азии, Россию, Иран, Индию, Афганистан, Кавказ, Ближний Восток, Анатолию. Он одержал победу во всех 17-ти своих походах.