В Узбекистане найдены захоронение и исторические предметы возрастом 2000 лет

17 мая 2023, 11:45

На территории Байсунского археологического памятника «Рабат» на юге Узбекистана найдены человеческие останки, а также предметы быта, различная керамика и украшения, захороненные предположительно 2000 лет назад.

В настоящее время проводятся исследования археологических находок (пресс-служба хокимията Сурхандарьинской области).

Байсун - один из древнейших городов Узбекистана. Окрестности города были заселены ещё в каменном век. Как поселение, Байсун основан в Х в. н.э., и в своё время здесь проходили главные караванные пути. В 2001 г. ЮНЕСКО включил Байсунский регион в число 19 культурных пространств, носящих титул «Шедевр устного и нематериального наследия человечества».



Каменный век (2,6 млн лет до н. э. - 10 тыс. лет до н.) - древнейший и самый длительный период в истории человечества.