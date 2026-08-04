ЗСУ здійснили перший повітряний штурм за участю роботів

4 августа 2026, 12:15

Українські сили почали використовувати важкі дрони не лише для ударів, а й для доставки наземних роботів ближче до позицій РФ.

Дрон переносить робота в небезпечну зону, висаджує його, а далі той уже сам рухається по землі й виконує бойове завдання.

Це дозволяє обходити головну проблему наземних роботів: вони повільні, можуть застрягати й ризикують бути знищеними ще дорогою до цілі.

Тепер бойові платформи можна перекидати повітрям — швидше, далі й без ризику для українських військових.

Це перший відомий випадок, коли один дрон доставив у бій інший роботизований комплекс.

Головний сенс — зберегти життя військових і змусити РФ воювати вже не тільки з дронами в небі, а й з роботами на землі.