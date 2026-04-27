У Запоріжжі презентували "Терміт 2.0" — наземний робот для захисників

Безпілотний наземний комплекс «Терміт 2.0 логістично-евакуаційний» найближчим часом виконуватиме завдання у складі батальйону безпілотних систем «Звіробій» 117-ї бригади.

Командир підрозділу НРК Сергій Кирик розповів, що такі комплекси вже показали свою ефективність: вони використовуються для підвозу боєкомплекту на складні ділянки та евакуації поранених.

Застосування наземних роботизованих систем дозволяє значно зменшити ризики для особового складу та ефективніше виконувати завдання в умовах постійної небезпеки.