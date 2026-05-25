НАТО проверяет данные о секретных ядерных ракетах России на морском дне

25 мая 2026, 18:45

Западные спецслужбы внимательно следят за предполагаемым секретным российским проектом «Скиф», целью которого может быть размещение ядерных ракет в специальных шахтах глубоко под водой.

Согласно совместному расследованию немецких вещателей WDR и NDR, баллистические ракеты предполагается устанавливать в контейнерах на глубине в несколько сотен метров, где они смогут долгое время оставаться незамеченными и запускаться дистанционно. В центре внимания разведок НАТО находится 96-метровое судно «Звездочка» в Северодвинске, которое, по оценкам экспертов, может быть частью этой секретной военной программы.Журналисты, изучившие спутниковые снимки и российские базы данных, отмечают, что разработка ведется уже много лет, а первые испытания могли пройти еще несколько лет назад. Морской офицер Хельге Адрианс из Фонда науки и политики (SWP) объясняет, что поддержание межконтинентальных ракет на морском дне дает России стратегические преимущества: «Во-первых, их крайне сложно нейтрализовать. Во-вторых, такая система позволяет сократить количество подводных лодок и необходимого персонала».Официально проект «Скиф» не подтвержден - и в НАТО, и в Минобороны России от комментариев отказались.