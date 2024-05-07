Украина применила морские дроны с зенитными ракетами — "Милитарный"

7 мая 2024, 8:15

Оккупанты показали кадры перехвата украинского морского дрона с зенитными ракетами Р-73, атаковавшего российскую авиацию в Черном море.

На видео украинский морской дрон выполняет маневры, чтобы уклониться от огня с борта российского вертолета Ка-29. Эксперты "Милитарного" отмечают, что на видео заметно появление на борту беспилотника надстройки, по своим контурам напоминающее советскую зенитную ракету класса "воздух-воздух" Р-73.Р-73 — это авиационная ракета ближнего радиуса, однако она может запускаться и с наземных установок. Для ее наведения не нужен радар или другие системы, ведь она оснащена собственной тепловой головкой самонаведения.Россияне обнародовали фото этого беспилотника, снятое с вертолета, где видно, что одна ракета отсутствует. По их словам, дрон успел выпустить ее по российскому вертолету Ми-8, однако не попал.