4 декабря 2024, 10:15

Проект ракеты-дрона "Паляниця" вышел в серийное производство — Умеров

Министр обороны Украины также написал, что восстановлено и масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 комплекса "Нептун".

Модифицированные ракеты теперь способны поражать цели на большей дальности.
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