Baykar провел испытания крылатой мини-ракеты с ИИ

В Турции прошли испытания Kemankeş-1. Это интеллектуальная крылатая ракета малого радиуса действия, разработанная Baykar для использования против стратегических целей.
Что известно о новинке
Миниатюрная ракета способна находиться в воздухе в течение часа, быстро летит благодаря своему реактивному двигателю и эффективна против самых опасных целей в тылу противника. Она также может летать автономно благодаря системе автопилота, поддерживаемой ИИ.
Ракета способна распознавать цель и уничтожать ее с высокой точностью даже в сложных погодных условиях, может работать как днем, так и ночью, а благодаря технологии подавления помех не подвержена воздействию радиоэлектронных помех.
Kemankeş-1 обеспечивает полную прямую видимость связи с платформой, к которой она подключена. Это позволяет отслеживать данные, передавая всю телеметрическую информацию и изображения с камер, полученную через платформу, на наземную станцию управления.