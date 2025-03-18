Baykar провел испытания крылатой мини-ракеты с ИИ

18 марта 2025, 8:45

В Турции прошли испытания Kemankeş-1. Это интеллектуальная крылатая ракета малого радиуса действия, разработанная Baykar для использования против стратегических целей.

Что известно о новинке

Миниатюрная ракета способна находиться в воздухе в течение часа, быстро летит благодаря своему реактивному двигателю и эффективна против самых опасных целей в тылу противника. Она также может летать автономно благодаря системе автопилота, поддерживаемой ИИ.



Ракета способна распознавать цель и уничтожать ее с высокой точностью даже в сложных погодных условиях, может работать как днем, так и ночью, а благодаря технологии подавления помех не подвержена воздействию радиоэлектронных помех.



Kemankeş-1 обеспечивает полную прямую видимость связи с платформой, к которой она подключена. Это позволяет отслеживать данные, передавая всю телеметрическую информацию и изображения с камер, полученную через платформу, на наземную станцию управления.

