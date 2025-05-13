В ГУР раскрыли подробности о новой крылатой ракете "Бандероль"

13 мая 2025, 10:45

По данным военной разведки, разработчик крылатой ракеты S8000 "Бандероль" — подсанкционное предприятие "кронштадт".

Основным ее носителем является БПЛА "Орион" производства той же компании. Также осуществляется адаптация изделия для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Особенностью ракеты является ее способность выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типовых крылатых ракет российского производства (Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69), сохраняя при этом характерную траекторию полета крылатой ракеты."Бандероль" оснащена боевой частью массой до 150 кг; она способна преодолевать расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч.Зафиксировано использование иностранных компонентов, в частности двигатель из Китая, аккумулятор из Японии, детали из Южной Кореи. Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть "чип и дип" — одного из крупнейших российских дистрибьюторов электроники.