Британская разведка объяснила цель обстрелов Украины болванками из ядерных ракет

30 ноября 2022, 13:15

Там подтверждает информацию о том, что Россия снимает ядерные боеголовки со стареющих крылатых ядерных ракет и обстреливает Украину ракетами без боевой части.

В разведке считают, что Россия таким образом пытается отвлечь украинскую ПВО.

"Россия почти наверняка считает, что такие ракеты будут служить ложными целями и будут отвлекать украинскую систему ПВО. Какими бы ни были намерения России, эта импровизация отмечает уровень истощения российских запасов ракет большой дальности", - отмечают в Минобороны Британии.