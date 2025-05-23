Россия вооружает самолеты новыми ядерными ракетами — американская разведка

23 мая 2025, 8:45

Россия хранит около 1550 развернутых стратегических боеголовок и до 2000 неcтратегических, сказано в отчете разведывательного управления Министерства обороны США.

Также отмечаться, что РФ расширяет свои ядерные силы, добавляя новые возможности – в том числе ядерные ракеты класса «воздух-воздух» и другие новые системы.По данным The War Zone, в отчете, вероятнее всего, речь идет о Р-37М – ракете класса «воздух-воздух» большой дальности, известной в НАТО как AA-13 Axehead. Эта дальнобойная ракета-перехватчик разработана специально для МиГ-31 и адаптирована для многоцелевых истребителей Су-30СМ, Су-35С и Су-57.