Reuters: Россия размещает гиперзвуковые ракеты в Беларуси

29 декабря 2025, 9:15

Россия, вероятно, разместила новые гиперзвуковые баллистические ракеты, способные нести ядерные боеголовки, на бывшей авиабазе на востоке Беларуси.

Об этом говорится в эксклюзивном материале Reuters, со ссылкой на анализ спутниковых снимков, проведенный американскими исследователями.По данным экспертов, на авиабазе в районе города Кричев с высокой вероятностью размещены мобильные пусковые установки ракет средней дальности «Орешник». Как отмечает Reuters, развертывание ракет в Беларуси может рассматриваться как политический сигнал и часть пересмотренной российской ядерной стратегии на фоне войны в Украине.