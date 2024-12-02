Британская разведка рассказала детали о ракете "Орешник"

2 декабря 2024, 14:15

Вполне вероятно, что система является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", которую впервые испытали в 2011 году, сообщили в британском минобороны.

Британская разведка подтвердила, что у ракеты было шесть боеголовок, на каждой — по шесть боеприпасов (всего — 36 суббоеприпасов). Она двигалась с гиперзвуковой скоростью.



"У РФ, скорее всего, есть только несколько ракет "Орешник", которые еще не поступили в серийное производство. Эта ракета, скорее всего, будет намного дороже других, которые Россия использует против Украины", — отметили в минобороны.

