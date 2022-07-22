РФ использовала до 60% всех своих ракет — ГУР Украины

22 июля 2022, 9:45

Представитель Главного управления разведки Украины Вадим Скибицкий на брифинге заявил, что с начала вторжения рф использовала от 55% до 60% запасов баллистических ракет.

Из-за международных санкций россия испытывает проблемы при производстве новых ракет. Однако у нее достаточно старых советских запасов.«Это крылатые ракеты Х22, которые, в том числе, применялись уже дважды с территории беларуси. Другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов — «Смерч», «Ураган», БМ-21 «Град», разного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от советского союза, а запасы очень велики и подсчитать, сколько там осталось, очень сложно», – добавил Вадим Скибицкий.