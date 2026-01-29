The Telegraph: КНР помогает РФ в производстве ракет "Орешник"

29 января 2026, 9:45

Китай поставляет России специализированное оборудование, инструменты и передовые устройства, используемые для производства гиперзвуковых ракет, способных нести ядерные боеголовки, включая систему «Орешник».

Об этом пишет The Telegraph, со ссылкой на украинскую разведку. Отмечается, что общая стоимость китайских технологий и оборудования, поставленных в РФ, составляет не менее $10,3 млрд.Китайские станки с числовым программным управлением играют ключевую роль в наращивании российского ракетного производства. Украинская разведка обнаружила один такой станок на Воткинском заводе, где выпускаются ракеты «Орешник», «Искандер-М» и «Тополь-М». Согласно статье, кроме станков Китай поставляет России микрочипы и платы памяти на сумму более $4,9 млрд для высокоточных ракет и истребителей Су-27 и Су-30, а также шарикоподшипники, пьезоэлектрические кристаллы для радаров, телескопические прицелы и измерительное оборудование.Эксперты сообщают, что значительная часть поставок идет через третьи страны, что затрудняет отслеживание и позволяет России обходить международные санкции. Отмечается, что за первые 3 года войны Китай направил в Москву станки на сумму более $3,1 млрд.