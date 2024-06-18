18 июня 2024, 8:15

Ядерные державы намерены увеличивать количество боеголовок

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), "чрезвычайно тревожное" увеличение количества ядерных боеголовок, развернутых на ракетах и самолетах, вероятно, наберет обороты в ближайшие годы.



Число таких боеголовок выросло до 3904, а Китай, возможно, впервые привел оружие массового уничтожения в высокую оперативную готовность.



"Хотя общее количество ядерных боеголовок в мире продолжает снижаться по мере постепенного демонтажа оружия времен холодной войны, к сожалению, мы продолжаем наблюдать из года в год увеличение количества действующих ядерных боеголовок", — заявил директор SIPRI Дэн Смит.



Смит отметил, что мир сейчас переживает "один из самых опасных периодов в истории человечества". Ядерное оружие сейчас играет более заметную роль, чем в годы, последовавшие за холодной войной, а путин регулярно использует его для угроз.



россия и США владеют почти 90% ядерного оружия в мире, и хотя запасы Китая намного меньше, по оценкам SIPRI, они выросли до 500 единиц оружия с 410 годом ранее. Страна, возможно, теперь также будет размещать небольшое количество боеголовок на ракетах в мирное время.



"Китай расширяет свой ядерный арсенал быстрее, чем любая другая страна. Но почти во всех государствах, обладающих ядерным оружием, существуют либо планы, либо значительные усилия по увеличению ядерных сил", — рассказал Ханс Кристенсен, старший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового уничтожения.

