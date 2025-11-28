КНДР может нарастить количество ядерных боеголовок до 400

28 ноября 2025, 11:45

Северная Корея располагает 150 ядерными боеголовками и может увеличить это число до более чем 400 к 2040 г., т.к стремится укрепить свой ядерный потенциал.

Об этом пишет портал Yonhap.По оценкам экспертов издания, КНДР уже обладает от 115 до 131 единицы уранового оружия и 15-19 плутониевыми бомбами. Общая цифра - 150 в 2-3 раза превышает оценки западных исследовательских институтов, которые отводят Северной Корее ок. 50 боеголовок. Ссылаясь на возросшие возможности соседей по обогащению урана, аналитики предсказывают, что общее количество ядерного оружия у них может достичь 243 к 2030 г. и 429 к 2040 г.