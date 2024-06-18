18 июня 2024, 8:45

Доказательств размещения в Беларуси ядерного оружия россии нет — SIPRI

Эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) в своем докладе, посвященном росту роли ядерного оружия в мире, напомнили, что в 2023 году было сделано несколько публичных заявлений о том, что россия разместила ЯО на территории Беларуси.



Однако, как отмечают эксперты, убедительных визуальных доказательств фактического размещения боеголовок не существует.



В июне 2023 года путин заявил, что россия уже разместила ядерное оружие в беларуси. В мае 2024 года он анонсировал совместные ядерные учения с беларусью.

