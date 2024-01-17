17 января 2024, 11:45

В новой военной доктрине Беларуси впервые упоминается ядерное оружие

"Мы четко доносим взгляды беларуси на применение тактического ядерного оружия, размещенного на нашей территории. Появилась новая глава, где мы четко определяем наши союзнические обязательства перед нашими союзниками", — заявил министр обороны виктор хренин на заседании совбеза беларуси, его цитирует AP.



Предложенную доктрину еще должно утвердить всебелорусское народное собрание.

