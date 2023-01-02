Ким Чен Ын требует наладить массовое производство тактического ядерного оружия

Первые новости в новом году не самые утешительные: Ким Чен Ын призвал наладить массовое производство тактического ядерного оружия и увеличить запас ядерных боеголовок, - сообщает Reuters.
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