В Северной Корее испытали дроны-камикадзе с ИИ

27 марта 2025, 16:15

Ким Чен Ын, лично контролировавший испытания, подчеркнул, что беспилотные системы и возможности ИИ должны стать главными приоритетами в военной модернизации страны.



По данным северокорейского государственного информационного агентства KCNA, Ким также осмотрел модернизированные разведывательные беспилотники, способные отслеживать тактические цели на суше и море.

Аналитики отметили, что новый ударный дрон — северокорейская копия американского БПЛА Global Hawk.



Помимо беспилотников, Северная Корея впервые официально продемонстрировала самолет раннего воздушного предупреждения, который внешне напоминает российский самолет А-50.



Государственные СМИ опубликовали фотографии, на которых Ким Чен Ын поднимается на борт большого самолета с четырьмя двигателями и характерным куполом радара.



Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи Ли Сун Чжун предположил, что Россия могла участвовать в модернизации внутренних систем самолета.

Ранее Сеул заявлял, что Москва поставляла Пхеньяну зенитные ракеты и другое оборудование ПВО в обмен на участие северокорейских военных в войне в Украине.