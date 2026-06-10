Китайский лидер Си Цзиньпин впервые за семь лет посетил КНДР

10 июня 2026, 12:45

Прибыв с визитом в Северную Корею Си во время переговоров с Ким Чен Ыном отметил необходимость углубления стратегического сотрудничества между двумя странами.

По мнению аналитиков, Си также хочет уменьшить влияние России на КНДР, сообщает The New York Times.▪️Китай готов расширять сотрудничество в таких областях, как экономика и торговля, сельское хозяйство, здравоохранение, строительство, наука и технологии, цитирует Цзиньпина CNN. Северная Корея стремится получить военные и экономические выгоды и от РФ и от Китая, избегая при этом чрезмерной зависимости от какой-либо из них.▪️Пекин пытается восстановить свое влияние на своего стратегически важного, но крайне непредсказуемого партнера, который сблизился с Россией, пишет ВВС. «Этим визитом Си почувствует, что сделал достаточно, чтобы напомнить Ким Чен Ыну, что его главным благодетелем является Китай», - сообщает издание.