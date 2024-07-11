11 июля 2024, 11:45

НАТО выступает против размещения ядерного оружия в космосе

"Мы выступаем против любого размещения ядерного оружия на орбите вокруг Земли, которое нарушало бы статью IV Договора по космосу и серьезно угрожало бы глобальной безопасности", — говорится в декларации вашингтонского саммита Альянса.

