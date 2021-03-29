На орбите уже есть первый спутник, который будет очищать космос от мусора

29 марта 2021, 10:45

Японско-британская компания Astroscale 20 марта запустила первый в мире спутник, который будет очищать космос от мусора.

Это важно для того, чтобы новые спутники во время полета не рисковали столкнуться с остатками старых. Так, запуск спутника произошел в 8:07 по Киеву с космодрома Байконур, что в Казахстане. Миссию под названием Elsa-d контролируют из центра вблизи Оксфорда. Во время выполнения миссии спутник Elsa-d будет обнаруживать, приближаться и крепиться к старым спутникам, которые уже не эксплуатируют. После этого Elsa-d будет выталкивать его в атмосферу Земли, где он сгорит.

По оценкам Европейского космического агентства, на орбите сейчас находятся 3600 работающих спутников. В то же время США уже нашли около 28 тысяч обломков, летающих в космосе. В течение следующих 10 лет планируют запустить более 10 тысяч спутников — в основном от спутниковых интернет-провайдеров, таких как SpaceX или OneWeb.