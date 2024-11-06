Япония запустила в космос первый деревянный спутник

6 ноября 2024, 9:45

Первый в мире деревянный спутник, построенный японскими исследователями, был запущен в космос в рамках раннего тестирования использования древесины для освоения Луны и Марса.

Спутник LignoSat, разработанный Киотским университетом и компанией Sumitomo Forestry будет доставлен на Международную космическую станцию на корабле SpaceX, а затем выведен на орбиту высотой около 400 км над Землей. LignoSat размером с ладонь призван продемонстрировать космический потенциал возобновляемого материала в процессе освоения человеком жизни в космосе.В рамках плана по посадке деревьев и строительству деревянных домов на Луне и Марсе исследователи решили разработать деревянный спутник, сертифицированный NASA, чтобы доказать, что дерево — это материал космического класса. Дерево в космосе более долговечно, чем на Земле, потому что там нет воды и кислорода, которые могли бы вызвать его гниение или горение.