Китайцы хотят летать на Марс

19 ноября 2019, 13:45

Представители Китайской аэрокосмической корпорации заявили о планах по запуску пилотируемых миссий на Луну и Марс.

Успешный запуск лунных программ страны заложил основу для дальнейших пилотируемых миссий. Первой из них станет пилотируемая миссия на Луну. Она поможет создать на спутнике Земли базы для проведения научных операций и обитаемые места для людей, а также позволит приобрести опыт и знания, необходимые для экспедиций на другие планеты. Долгосрочной же целью пилотируемых миссий является Марс.

Некоторые китайские ученые предлагают запустить пилотируемую миссию на Красную планету уже до 2050 года. По мнению исследователей, путешествие туда-обратно займет 500 дней. Вместе с тем, для этого необходимо создать космические корабли, которые способны путешествовать на высоких скоростях.

8 декабря прошлого года Китай запустил станцию "Чанъэ-4”, которая совершила посадку в кратере Карман 3 января в 04:26 по Киеву. В 18:22 ее покинул луноход "Юйту", оснащенный панорамной камерой, радиолокатором, спектрометром для изучения состава грунта и экзосферы Луны и анализатором нейтральных атомов.