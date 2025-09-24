NASA планирует первую за 50 лет пилотируемую миссию на Луну

24 сентября 2025, 11:45

В NASA заявили, что надеются отправить астронавтов в десятидневное путешествие вокруг Луны уже в феврале 2026 года, сообщает ВВС News.

Прошло 50 лет с тех пор, как какая-либо страна отправляла пилотируемую миссию на Луну. NASA отправит четырех астронавтов туда и обратно на Землю для тестирования систем в рамках миссии Artemis II.Миссия Artemis II — это второй запуск программы Artemis, целью которой является высадка астронавтов на поверхность Луны и в конечном итоге создание долгосрочного присутствия на ней.