2 марта 2023, 13:45

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon

На борту корабля экипаж миссии Crew-6 — астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади, а также представитель роскосмоса Андрей Федяев.


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