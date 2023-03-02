Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде с пилотируемым кораблем Crew Dragon

На борту корабля экипаж миссии Crew-6 — астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади, а также представитель роскосмоса Андрей Федяев.
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