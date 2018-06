NVIDIA дарит игру The Crew 2 с покупкой видеокарт

6 июня 2018, 11:15

С возвращением графических процессоров GeForce GTX на полки по справедливым ценам настало самое время присоединиться к игровому сообществу GeForce.

Еще одна причина для этого – новая игра про гонки в открытом мире The Crew 2, которая идет в комплекте с определенными моделями видеокарт GeForce GTX.



В рамках кампании «Join the Crew» покупатели видеокарт на базе GeForce GTX 1080 Ti или GeForce GTX 1080, ПК или ноутбука BattleBox получат в подарок игру The Crew 2, которая будет активна с выходом PC-версии. Кампания стартует сегодня и продолжится до 3 июля 2018 года или до тех пор, пока товар будет в наличии.



The Crew 2 возвращается, даря захватывающие впечатления от гонок на автомобилях, грузовиках, мотоциклах, лодках, вездеходах и даже самолетах! Исследуйте Америку воздушным, наземным или водным способом.