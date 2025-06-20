20 июня 2025, 10:45

Финляндия выходит из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

Историческое решение принято парламентом Финляндии. Ранее аналогичное решение приняли страны Балтии и Польша.



Вероятно, это связано с тем, что Россия в последнее время активно наращивает военное присутствие у границы с Финляндией.



Финский телеканал Yle опубликовал спутниковые снимки, зафиксировавшие, что Россия строит гарнизон для артиллерийской бригады в Кандалакше, расположенном всего в 100 км от границы с Суоми.

