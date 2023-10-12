Финляндия объявила о выделении помощи Украине на €95 млн

12 октября 2023, 9:15

Президент Финляндии Саули Ниинисте одобрил предоставление Украине 19-го пакета военной помощи стоимостью около €95 млрд, сообщает финское правительство.

Как подчеркнул министр обороны страны Антти Хаккянен, исход войны в Украине "решит порядок безопасности Европы и Финляндии в далеком будущем"."Мы продолжим решительно поддерживать Украину вместе с нашими союзниками. Общая стоимость оборонной техники, поставленной Финляндией в Украину, сейчас составляет €1,4 млрд", — отметил он.По причинам оперативности и безопасности Финляндия не раскрывает содержимое оборонного пакета, отметив, что при его формировании учитывались как потребности Украины, так и ресурсная ситуация финских Сил обороны.