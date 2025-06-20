Израиль не сможет уничтожить реактор Фордо в одиночку

Об этом сообщил экс-министр обороны Израиля Галант, добавив при этому, что это могут сделать только ВВС США.
Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант в интервью CNN заявил, что, по его мнению, вмешательство США в иранский конфликт «создаст лучшее будущее» для мира.
По его словам, своими ударами по Ирану Израиль отбросил его ядерную программу «на несколько лет назад».
В тоже самое время министр иностранных дел Франции Барро заявил:«Послание иранских властей относительно ясно - есть готовность возобновить переговоры, в том числе с Соединенными Штатами, при условии, что будет достигнуто прекращение огня».
Фордо — иранский завод по обогащению урана. Почти вся информация по нему засекречена. Расположен на глубине 60-90 метров под скальными породами. Около 25 лет назад Иран тайно построил этот комплекс на территории бывшего военного объекта вблизи города Кум, примерно в 150 км к югу от Тегерана.