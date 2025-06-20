Израиль не сможет уничтожить реактор Фордо в одиночку

20 июня 2025, 11:45

Об этом сообщил экс-министр обороны Израиля Галант, добавив при этому, что это могут сделать только ВВС США.

Бывший министр обороны Израиля Йоав Галант в интервью CNN заявил, что, по его мнению, вмешательство США в иранский конфликт «создаст лучшее будущее» для мира.По его словам, своими ударами по Ирану Израиль отбросил его ядерную программу «на несколько лет назад».В тоже самое время министр иностранных дел Франции Барро заявил:«Послание иранских властей относительно ясно - есть готовность возобновить переговоры, в том числе с Соединенными Штатами, при условии, что будет достигнуто прекращение огня».Фордо — иранский завод по обогащению урана. Почти вся информация по нему засекречена. Расположен на глубине 60-90 метров под скальными породами. Около 25 лет назад Иран тайно построил этот комплекс на территории бывшего военного объекта вблизи города Кум, примерно в 150 км к югу от Тегерана.