OPPO и японский Кенго Кума создали инсталляцию для Миланской недели дизайна

9 сентября 2021, 12:15

Ведущий мировой производитель и новатор в области интеллектуальных устройств OPPO в сотрудничестве с японским архитектором Кенго Кумой создал композицию «Бамбуковое кольцо Bamboo Ring».

Мультисенсорная инсталляция соответствует теме «Творческие связи», которая объединяет архитектуру и музыку, дизайнерские инновации, технологическое мастерство и пользовательский опыт, чтобы создать ощущение времени и пространства. Композиция будет демонстрироваться во дворе Кортиль де Баньи в Милане во время Миланской недели дизайна до 19 сентября.

Этот проект — часть выставки Кенго Кумы и OPPO «Бамбуковое кольцо Bamboo (竹) Ring», которая дебютировала во время Лондонского фестиваля дизайна в 2019 году. Экспозиция исследовала гармоничные отношения между людьми и природой, демонстрируя легкие, но прочные конструкции из бамбука и углеродного волокна. В этом году экспериментальная установка OPPO использует новаторские технологии, чтобы задействовать все органы чувств с помощью оркестровых партитур, созданных японской скрипачкой Мидори Комати.

Композиция, символизирующая смену времен года, побуждает публику наслаждаться мелодией. Изменчивые звуковые ландшафты сочетают скрипку Мидори с программой OPPO Relax, воспроизводящей звуки природы и городов, записанные в разных уголках мира, в частности в Рейкьявике, Пекине и Токио.



«OPPO — бренд, ориентированный на человека, сосредоточенный на инновациях для всего человечества. Поэтому мы рады снова сотрудничать с Кенго Кумой, архитектором, который известен безупречным сочетанием природы и культуры. Вместе мы демонстрируем, как технологии и дизайн добавляют ценности повседневной жизни, что соответствует философии бренда "Технология как форма искусства" и его миссии "Технологии для человечества, доброта для всего мира"», — сказал Цзиньтун Чжу, руководитель Лондонского центра дизайна OPPO.

Инсталляция из колец бамбука и углеродного волокна превращается в музыкальный инструмент с помощью инновационной технологии OPPO. Новые тактильные двигатели и полосы громкоговорителей MEMS создают увлекательный и разнообразный звук.

«Когда я проектирую архитектурные объекты, меня интересует ритм и тон, а не силуэт, и современная музыка дает мне много подсказок. Этот проект — одна из попыток открыть новые ритмы и тона в архитектуре, соединив визуальный и акустический опыт», — отметил Кенго Кума.

После Миланской недели дизайна OPPO подарит «Бамбуковое кольцо Bamboo Ring» парку Арт Селла в Трентино, Италия, где расположен Музей современного искусства с экспонатами под открытым небом.