OPPO и Королевский колледж искусств отмечают три года партнерства

28 сентября 2021, 14:45

Ведущий мировой производитель и новатор в области интеллектуальных устройств OPPO празднует трехлетие успешного партнерства с Королевским колледжем искусств (RCA).



Студенты заведения демонстрируют проекты, разработанные в сотрудничестве с OPPO, на Лондонском фестивале дизайна — 2021.



OPPO считает, что идеальные технологии должны безупречно интегрироваться в жизнь людей и адаптироваться к их потребностям. Пандемия COVID-19 охватила весь мир, вызвав множество последствий, повлиявших на привычный образ жизни. Проект OPPO и RCA «Новое невероятное» приглашает переосмыслить технологии за пределами новой нормы и ввести гуманистический подход к глобальным изменениям, происходящим ежедневно.

С 18 по 26 сентября в дизайнерском районе Лондона Бромптон (London’s Brompton Design District) выпускники курса MA Design Products из RCA презентуют свои работы. Они демонстрируют влияние последнего года на отношения дизайнеров с технологиями, обществом и государством. Основные проекты представлены в таких отраслях, как здравоохранение и благополучие, инновации в образовании, связанные сервисы, системные изменения и новые реалии:

- вдохновившись фотографиями 2020 года, которых насчитывалось 1,43 триллиона, Арнау Донате Дуч, Марко Да Ре и Илайда Кал представили C-Earth — систему, позволяющую придавать дополнительные назначения изображениям, которые мы делаем ежедневно с помощью наших смартфонов, а также помогающую ученым и политикам отслеживать последствия изменения климата на местном уровне;

- 3Doodle — новая образовательная платформа для детей, на которой они могут делиться 3D-рисунками в режиме реального времени;

- Aura, проект Харики Адивиколану, — интерактивное устройство и носимая система, которая улучшает занятия йогой путем тактильного содействия, нивелируя разницу между студийными и домашними занятиями и создавая опыт более осознанной практики, где бы вы ни тренировались.

Сотрудничая с влиятельным мировым институтом последипломного образования в области искусства и дизайна третий год подряд, OPPO подтверждает свой интерес к будущему дизайна и продолжает поддерживать молодые таланты во всем мире.



«Сотрудничество с настоящим отраслевым партнером обеспечивает нашим студентам обратную связь, включающую в себя множество контекстов, которые нужно учитывать, разрабатывая дизайн-проект. Идеи команды OPPO способствуют появлению концепций, удовлетворяющих реальные потребности. Наши студенты получают полную свободу для реализации своего видения при поддержке команд RCA и OPPO, которые помогают им балансировать на грани фантастического и удивительно практичного», — добавил Алон Мерон, преподаватель кафедры дизайнерских продуктов Королевского колледжа искусств.

Международный дизайнерский хаб OPPO и Лондонский центр дизайна OPPO отвечают за партнерство между технологическим брендом и дизайнерским институтом. Программа взаимовыгодна, ведь обеспечивает наставничество в дизайн-проектах, охватывающее такие аспекты, как понимание отрасли, технологических тенденций и потребностей потребителей. Студенты RCA могут учиться у уважаемых экспертов, а OPPO — сотрудничать с самыми перспективными начинающими дизайнерами, чтобы подтверждать звание мирового лидера в области технологического дизайна и инноваций.